16 Haziran 2023, Cuma
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Arka Plan - Başkan Erdoğan’a yönelik provokatif eylemin arka planı ne?
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı ARKA PLAN’ın 15 Haziran 2023 Perşembe günkü yayınında; Başkan Erdoğan’a yönelik provokatif eylemin arka planı ne? Gergin toplantının perde arkasında neler yaşandı? CHP’nin “Rota”sını kim belirleyecek? Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nu “Saf dışı” mı bırakacak? Özel CHP Genel Başkanı, Salıcı İBB adayı mı? Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun adayı mı? sorularına yanıt arandı. İşte ARKA PLAN’ın tamamı…