A Haber’de 28 Mart tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında, "Erdoğan: Batı aşkı gözlerini kör etmiş, Erdoğan: CHP Batı'dan mandacılık istiyor, Özel'den Batı'ya Manda-Himaye talebi, CHP'de hangi ekip, neye hazırlanıyor?, CHP medyasında Kılıçdaroğlu ambargosu mu?, CHP'lilerden CHP'li Zeybek'e tepki, Özgür Özel neden İngilizlere sığındı?, Özgür Özel "dış müdahale" mi istiyor?, CHP'de "kaybeden" kim "hesap yapan" kim?, CHP kurultaya kayyumla mı gidecek?, Kılıçdaroğlu delegeleri ikna turunda mı?, Gençliğe Hitabe'yi yanlış okudu, yuhalandı" sorularına yer verildi..