Dikkat, Eyyam-ı Bahur sıcakları çarpmasın: Sıcak havada nelere dikkat edilmeli?

İstanbul’da etkisini artıran Eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte uzmanlardan kritik uyarılar geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Kızılkaya, A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'ye yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklıklarda özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı bulunanlar, çocuklar ve bebeklerin risk altında olduğunu belirtti. Kızılkaya, sıcak havalarda sıvı tüketimi, güneşten korunma ve güneş çarpmasına karşı alınması gereken önlemleri anlattı.