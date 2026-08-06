Terörsüz Türkiye için Meclis'teki kanun teklifine bölgeden destek mesajı geldi! Kanaat Önderi Yahya Kamçı değerlendirdi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki gelişmeleri aktarırken Barış Elçisi ve Kanaat Önderi Yahya Kamçı, teklifin toplumsal bütünleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. 12 maddelik düzenlemede Kurul ve İzleme Komisyonu gibi başlıkların yer aldığı ifade edildi.