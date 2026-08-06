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Çikolata kutusunda 1,2 milyon dolar rüşvet

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda "çikolata kutusu" yöntemiyle rüşvet alındığı iddiaları gündeme gelmişti. Öne sürülen rüşvet iddiaları gündemdeki yerini korurken, Üsküdar Belediyesine ilişkin soruşturma dosyasında yer alan "çikolata kutusunda rüşvet" iddiasına benzer bir yöntemin Ankara Etimesgut Belediyesinde de uygulandığı ortaya çıktı. Öte yandan, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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