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Trump'tan sahnede hızlı müdahale! Küçük çocuğu düşmeden yakaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'da düzenlenen etkinlikte sahnenin kenarına doğru ilerleyen küçük çocuğa hızla müdahale ederek düşmesini engelledi.

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