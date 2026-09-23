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Acil servislerde hastalık alarmı! Salgın mı, mevsim geçişi mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Acil servislerde hastalık alarmı! Salgın mı, mevsim geçişi mi?

Eylül ayının son günlerinde mevsim geçişiyle birlikte boğaz ağrısı, öksürük, bulantı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular gündemde. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burak Bilbay, A Haber canlı yayınında bazı bölgelerde ishal ve bulantı vakalarında artış görüldüğünü, üst solunum yolu enfeksiyonlarının ise kapalı ve havasız ortamlarda daha kolay yayıldığını belirtti. Bilbay; el hijyeni, ortamların havalandırılması, düzenli uyku ve uygun aşıların önemine dikkat çekti.

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