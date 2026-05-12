WSJ'dan çarpıcı iddia: BAE'den İran'a gizli saldırı

İran'da geçtiğimiz perşembe günü Bender Abbas ve Keşm Adası’ndaki patlamaların ardından dakikalar sonra BAE’ye bağlı Fuceyra Limanı’ndaki petrol tesisinde saldırı gerçekleşmesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. İran tarafından söz konusu saldırı kesin bir dille yalanlanırken, ABD merkezli Wall Street Journal’ın haberini göre çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre "BAE İran'a gizlice saldırı düzenliyor" analizi yer alırken söz konusu iddia savaşın Orta Doğu’da yayılma ihtimalini gündeme getirdi. A Haber’de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, BAE'nin ABD tarafında yer alarak İran'a saldırma ihtimalinin beklenen bir durum olduğunu belirtti.