EDİTÖR MASASI | ABD-İran savaşının kazananı kaybedeni kim?

ABD ve İran, tüm dünyayı etkileyen bir savaşın ardından ateşkeste anlaştı. Peki bu savaşın bir kazananı var mı? Yoksa taraflar sahadan net zaferler yerine gri kazanımlarla mı ayrıldı? Washington hedeflerine ulaştığını savunurken, Tahran ayakta kalmayı başarı olarak görüyor. İsrail güvenlik kaygılarını sürdürürken, Körfez ülkeleri yeni arayışlara yöneliyor. Sürecin dikkat çeken aktörlerinden biri ise denge politikasıyla Türkiye oldu. Tüm detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı Editör Masası'nda...