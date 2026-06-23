Trump'tan İran hamlesiyle Netanyahu'yu baskı altına alma planı

ABD ile İran arasındaki mutabakat arayışları sürerken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Washington-Tel Aviv hattındaki gerilimi zirveye taşıdı. Netanyahu'nun Lübnan'da operasyonların devam edeceği yönündeki açıklamalarına karşılık İran cephesi, saldırıların sürmesi halinde çatışmaların sona ermeyeceği mesajını verdi. Diplomasi trafiği ile sahadaki askeri hareketlilik arasındaki çelişki Trump yönetimini zor durumda bırakırken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'deki son bilgileri paylaştı. Sapmaz, Trump'ın çarşamba günü Beyaz Saray'da savunma sanayi devlerinin yöneticileriyle bir araya geleceğini, bu hamleyle İran pazarındaki ekonomik fırsatları öne çıkararak Netanyahu üzerindeki baskıyı artırmayı hedeflediğini ifade etti.