Terörsüz Türkiye sürecinden son durum ne? A Haber’de çarpıcı analiz: Asıl mesele silahlı yapıdan ziyade siyasi uzantılar

PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tartışmalar sürerken A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, örgütün tamamen dağılmadığını, hiyerarşik yapısını koruduğunu ve silah bırakmayan grupların Irak'ın kuzeyinden İran sınırındaki Zagros hattına doğru kaydırılmış olabileceğini söyledi. Programda ayrıca örgütün saha yapılanması, kampların durumu, ağır silahların akıbeti ve DEM Parti'nin yeni süreçte üstleneceği rol de kapsamlı şekilde ele alındı. Gazeteci Gaffar Yakınca ise Türkiye'nin terörle mücadelede askeri üstünlüğü sağladığını belirterek, asıl meselenin silahlı yapıdan ziyade siyasi uzantılar olduğunu vurguladı.