Gabbard belgelerle ifşa etti: Koronavirüsü ABD ve Çinli bilim insanları laboratuvarda üretti

ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın yayımladığı belgeler, Kovid-19'un kökenine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Gabbard, salgının ABD ve Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda üretildiğini ve bazı bilgilerin kamuoyundan gizlendiği yönünde dikkat çeken iddialarda bulundu. Gabbard açıklamalarında üretilen virüsün laboratuvardan sızdığını ve FBI-CIA'in bu durumu gizlediğini belirtti. Söz konusu iddialara ilişkin en dikkat çeken detay ise Dr. Anthony Fauci'nin sahte bilimsel makaleler yazdırarak dünyayı etkilemeye çalıştığı bilgisi oldu. Gabbard, ayrıca küresel ilaç firmalarının Fauci üzerinden medyayı ve istihbarat servislerini fonladığını itiraf etti. Stratejist ve Yazar Murat Akan, A Haber'de yaptığı değerlendirmede Gabbard'ın ifadelerini ele alarak, küresel çetelerin yeni tuzağının "genetiği değiştirilmiş sivrisinekler" üzerinden başlatıldığını ve hain plan için hareket geçtiklerini belirtti.