Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme! Tahir Sarıkaya'nın gözaltı anları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ile para transferleri tespit edilirken, bu transferlerin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Öte yandan, Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.