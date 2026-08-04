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Tramp'tan İran savaşında pazarlık stratejisi: Amerikan halkının önceliği ekonomi

A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, ABD medyasında yer alan İran’a yönelik operasyon iddialarını ve Amerikan Başkanı Donald Trump’ın bölge politikasının perde arkasını değerlendirdi. Sapmaz, New York Post gibi gazetelerin haberlerinin Trump’ın pazarlık gücünü artırmaya yönelik birer hamle olabileceğini vurgularken; ABD iç siyasetinde ve halkın nezdinde asıl belirleyici unsurun ekonomik veriler, özellikle de benzin fiyatları olduğuna dikkat çekti.

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