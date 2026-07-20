Manisa kebabının sırrını usta ismi anlattı

Türkiye'nin Lezzetleri programında bu kez Manisa'nın yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip meşhur Manisa kebabı ekranlara taşındı. Dengeli ateşte özenle pişirilen etin tereyağıyla buluştuğu, kendine özgü sunumuyla dikkat çeken yöresel lezzetin hazırlanışını ve tarihçesini kebap ustası İbrahim Onaylı anlattı. Kaliteden ödün vermeden hazırlanan Manisa kebabının püf noktaları, kullanılan malzemeler ve geleneksel pişirme yöntemi A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ile Kameraman İsa Mustafa Eraslan tarafından yerinde görüntülenerek izleyiciye aktardı.