Rusya ve Ukrayna cephesi İran denklemiyle birleşti

Orta Doğu'da sıcak çatışmaların birinci ayı geride kalırken, bölgedeki gerilim küresel bir savaşın fitilini ateşlemek üzere. Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü, savaşın seyrine dair yaptığı çarpıcı analizlerde, çatışmaların Körfez'e yayılma riskinin hiç olmadığı kadar arttığını vurguladı. Rusya'nın İran'ın "gözü" haline geldiğini ve Ukrayna savaşıyla Orta Doğu denkleminin iç içe geçtiğini belirten Ünlü, ABD'nin bölgeye yaptığı dev askeri yığınağın ve Suudi Arabistan'ın Ukrayna ile yürüttüğü gizli diplomasinin dünyayı geri dönülemez bir noktaya sürükleyebileceğini ifade etti.