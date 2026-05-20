Putin'den Çin çıkarması! Sibirya'nın Gücü-2 projesiyle enerjide dev anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de Şi Cinping ile bir araya gelecek. 1 hafta içindeki 2 kritik zirvenin ardından Putin'in neden Çin'e gittiği ise merak edilen konu başlıkları arasında. A Haber'de Gece Ajansı'na konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman gerçekleşecek görüşmenin perde arkasını ele aldı. Anar Ali, Putin’in ülkesinin en büyük petrol ve doğal gaz hattı projesi Sibirya'nın Gücü-2 projesini Şi Cinping'e kabul ettirmek istediğini belirtirken toplantıda enerji konusunun ön plana çıkacağını vurguladı.