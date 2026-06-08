Özgür Özel'in DSP formülüne ret! CHP'den yeni partiye geçiş hazırlığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki yetki ve kürsü mücadelesi yarın yapılacak grup toplantısında yeni bir krize gebe. Meclis'te sert bir karşılaşma ihtimali masadayken, parti içindeki "yeni oluşum" ve "siyasal mühendislik" tartışmaları da alevlendi. Gözler, Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki bağların kopma noktasına geldiği Meclis grubuna çevrildi. Detayları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de anlattı.