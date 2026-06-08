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İBB’de zam yağmuru: İmamoğlu sözünü unuttu İstanbullu perişan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin AK Parti döneminden bugüne ulaşımdan suya, otoparktan belge ücretlerine kadar yaptığı fahiş zamlar, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Seçim meydanlarında "indirim" vaat eden Ekrem İmamoğlu'nun, göreve geldikten sonra imza attığı devasa artışlar rakamlarla deşifre edildi. A Haber canlı yayınına konuk olan İBB Tarife Komisyonu Üyesi Süheyla Topçu, İSPARK, İSKİ ve İETT’deki korkunç tabloyu tek tek açıklayarak, İBB yönetiminin "zam şampiyonu" olduğunu vurguladı.

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