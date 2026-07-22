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ABD'de benzinin galon fiyatı 4 dolar sınırına dayandı

İran ile ABD arasındaki savaşın enerji piyasalarına etkisi derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. ABD'de benzinin galon fiyatı 4 dolar sınırına yaklaşırken, artan maliyetler ulaşım başta olmak üzere birçok alanda vatandaşın bütçesini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni gerilimlerin petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

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