ABD'de benzinin galon fiyatı 4 dolar sınırına dayandı

İran ile ABD arasındaki savaşın enerji piyasalarına etkisi derinleşiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. ABD'de benzinin galon fiyatı 4 dolar sınırına yaklaşırken, artan maliyetler ulaşım başta olmak üzere birçok alanda vatandaşın bütçesini doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'da yaşanabilecek yeni gerilimlerin petrol fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.