FETÖ'ye 22 ilde operasyon! 51 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 128 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık, şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerini, örgüt mensuplarıyla irtibat halinde olduklarını, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarını ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.