Ankara'da düşen eğitim helikopteri kaldırılıyor

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı. Olay yerinde enkazın vinçle kaldırılmasına başlanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve adli soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin gelişmeleri olay yerinden aktardı.