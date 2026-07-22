Bitmeyen metro inşaatı esnafı ve vatandaşı mağdur etti

İstanbul'da M1B Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nda 8 yıldır tamamlanamayan inşaat bölge sakinleri ile esnafın tepkisini çekiyor. Yıllardır süren şantiye çalışmaları, kapanan yollar ve yoğun toz nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirten esnaf, CİMER'e ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine şikayette bulunduklarını ifade etti. Vatandaşlar, metro hattında ilerleme göremediklerini belirtirken, hattın ne zaman tamamlanacağı ise belirsizliğini koruyor.