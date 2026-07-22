Ankara'daki helikopter kazası! Pilot Ahmet İzgi muhtemel nedenleri anlattı

Ankara'nın Temelli ilçesinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopteri düştü. Ankara Valiliği, "Bugün saat 10.02'de Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ'a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır." açıklamasını yaptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi de A Haber canlı yayınında kazaya ilişkin ilk bilgileri değerlendirerek olası teknik ve operasyonel nedenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İzgi, kazanın kesin nedeninin yürütülecek teknik inceleme ve resmi soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşeceğini ifade etti.