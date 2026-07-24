Manisa'da 1 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, panelvan aracın kavşakta otobüse çarptığı, çarpışmanın etkisiyle otobüsün savrulduğu ve yolcuların büyük panik yaşadığı anlar saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.