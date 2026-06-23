Orhan Baba’dan gençlere çağrı: Babalar sözünü tutar!

Türk müziğinin usta ismi, milyonların "Orhan Baba"sı Orhan Gencebay, Türkiye'nin kanayan yarası olan sigara bağımlılığına karşı çok sert ve net bir duruş sergiledi. Avrupa'nın en çok sigara tüketen ülkeleri listesinde maalesef ilk sıralarda yer alan Türkiye'deki vahim tabloya dikkat çeken usta sanatçı, 16 yıl boyunca esiri olduğu bu zararlı alışkanlığı nasıl terk ettiğini ve gençlerin bu "zehirli yoldan" neden dönmesi gerektiğini atv Haber'e özel açıklamalarıyla paylaştı.