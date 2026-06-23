Erhan Karaal'ı kaçıranlar böyle yakalandı! O anlar sadece A Haber'de

Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda kişi yakalanırken, operasyonun nefes kesen anları ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, operasyonun tüm detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.