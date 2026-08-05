Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama: Çerçeve yasa TBMM'ye sunuluyor

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Hazırlanan çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenirken, düzenlemenin hangi hükümleri içereceği ve kimleri kapsayacağı kamuoyunda yakından takip ediliyor. Teklifin resmî metni ise henüz yayımlanmadı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa teklifinin gündemdeki başlıklarını, Meclis sürecini ve kamuoyunda merak edilen soruları değerlendirdi.