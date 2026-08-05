Abdullah Özdemir'den Üsküdar seçimine itiraz açıklaması

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Dördüncü tur oylamada Çetinkaya 22, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy aldı.Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçiminin ardından açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bazı oyların geçersiz sayıldığını, meclis üyelerine baskı uygulandığını ve seçim sürecinde usulsüzlük yaşandığını iddia etti. Özdemir, seçim sonucuna ilişkin hukuki itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.