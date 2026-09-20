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Karacaoğlan'ın "Ela Gözlüm" türküsünün hüzünlü hikâyesi: Yarım kalan sevda
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Karacaoğlan'ın "Ela Gözlüm" türküsünün hüzünlü hikâyesi: Yarım kalan sevda

Bir Türkünün Hikayesi programı bu hafta Toroslar'ın eteklerinde, yüzyıllardır dilden dile dolaşan bir sevda hikayesinin izini sürüyor. Bir bey kızı, gezgin ozan Karacaoğlan ve kavuşamayan iki yürek... Gurbet yoluna düşen Karacaoğlan'ın unutulmaz dizeleriyle hafızalara kazınan "Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem" türküsünün hüzünlü hikayesi, Burhan Aytekin'in kaleme aldığı ve Esra Akyürek'in sunduğu Bir Türkünün Hikayesi programında ekrana geliyor.

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