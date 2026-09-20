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Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan atv'nin dizisi "Aşk ve Taht"a övgü
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Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan atv'nin dizisi "Aşk ve Taht"a övgü

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı iddialı yapım "Aşk ve Taht" dizisini değerlendirdi. Selçuklu Devleti'nin en görkemli dönemini, taht mücadelelerini ve dönemin güçlü kadın figürlerinden Mahperi Hunat Hatun'un (evlenmeden önceki adıyla Destina) hikayesini ekrana taşıyan dizinin Türk televizyon tarihinde bir "ilk" olduğuna dikkat çeken Afyoncu, projenin tarihî önemine ve yapım kalitesine vurgu yaptı.

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