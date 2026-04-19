İşgal altında zorlu yaşam: Kudüs'teki Filistinliler A Haber'e konuştu

Kudüs’te Filistinliler, İsrail’in kontrol noktaları ve kısıtlamalarına rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. A Haber’e konuşan Kudüs halkı, zor şartlara rağmen şehri terk etmeyeceklerini ve Kudüs’ün kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, şehirde girişlerde sıkı kontroller uygulandığını, Müslümanların kimlik denetimleriyle karşılaştığını aktarırken; esnaf ve gençler de hayatın işgal nedeniyle zorlaştığını dile getirdi.