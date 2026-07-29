Çanakkale'de alevler yerleşim yerlerine dayandı: Şiddetli fırtına müdahaleyi güçleştiriyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık köyünde başlayan ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtınanın etkisiyle hızla yayılan örtü yangını, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Vedat Sezer, Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi ve riskli bölgelerdeki vatandaşların tahliye edildiğini; havadan helikopterler, karadan ise çok sayıda arazöz ve TOMA ile alevlerle mücadelenin sürdüğünü aktardı.