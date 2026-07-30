Alanya'da direksiyon sınavında taciz iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olay, Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen direksiyon sınavı sırasında meydana geldi. İddiaya göre sürücü kursunda usta öğretici olarak görev yapan T.E., sınav sırasında aynı araçta bulunan N.K.'nin fiziksel temasta bulunduğunu öne sürdü. T.E.'nin, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonuyla görüntü aldığı ve sınavın ardından jandarmaya giderek şikayetçi olduğu bildirildi. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.