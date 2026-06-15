ABD-İran anlaşmasında sabotaj riskine rağmen iyimserlik tablosu

ABD ve İran arasında ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından gözler tarafların imzaları atacağı 19 Haziran tarihine çevrildi. A Haber'de Washington ve Tahran hattından mutabakat zaptındaki maddelere ilişkin net bir açıklama yapılmazken dünya piyasasında Hürmüz Boğazı'nın açılması kararı hareketliliğe neden oldu. A Haber'e konuk olan Terör ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, ateşkesin kırılgan olduğuna dikkat çekerken sabotaj riskine değinerek karamsar olunmaması gerektiğini vurguladı. Keleş öte yandan brent petrolün 100 doların altına düşmesiyle değerli madenlerde fiyat artışlarının yaşandığını vurguladı.