Netanyahu "Suriye haritası"yla Türkiye'yi hedef aldı! Golan Tepeleri üzerinden yüzde 1'lik aldatmaca

Katil Netanyahu'nun Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaptığı görüşmesinin arkasında Türkiye'yi hedef aldığı ortaya çıktı. Netanyahu, Trump'a Suriye haritası üzerinden Türkiye’nin Suriye’de kontrol ettiği alanın İsrail’in işgal ettiği bölgelerden "50 kat daha büyük" olduğunu belirterek iftirada bulundu. ABD'li bir yetkili ise Netanyahu'ya yanıt olarak Türkiye'nin meşru, İsrail'in gayrimeşru şekilde Suriye'de asker bulunduğunu belirtti. A Haber'e konuk olan uzman isimler harita üzerinden İsrail'in propaganda yaptığını vurgularken, Akademisyen Eray Güçlüer ise İsrail'in Golan Tepeleri'ni kendi toprağı olarak kabul ettirmeye çalıştığını ve Netanyahu'nun yüzde 1'lik oyununun büyük bir aldatmaca olduğunu belirtti.