100’ü aşkın İsrail askeri üssü izinsiz terk etti! Uzmanlar: Toplu isyan niteliğinde

İsrail ordusuna ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, ordudaki disiplin ve personel yapısına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Givati Tugayı’na bağlı Tzabar Taburu’ndan 100’ü aşkın asker ve komutan, birlik sembollerinin kaldırılması nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın ardından Sde Teiman Üssü’nü izinsiz terk etti. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ile Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, görüntülerin askeri açıdan ciddi bir kırılmaya işaret ederek yaşananların sıradan bir disiplin ihlali değil, ordudaki çözülmenin yeni bir göstergesi olduğunu dile getirdi.