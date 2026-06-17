İran halkı ateşkes konusunda ne düşünüyor? Tahran sokaklarında Mücteba Hamaney'e destek

ABD ile İran arasında 19 Haziran'da imzalanması beklenen mutabakat öncesi A Haber, Tahran'da sokakların nazını tutarak İran vatandaşlarına ABD ile yapılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini sordu. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın mikrofon uzattığı İranlılar, anlaşmaya ilişkin beklentilerini paylaşırken ülke liderliğine duydukları güveni de dile getirdi. Tahran sokaklarında birlik mesajı veren vatandaşlar, "Liderimiz ne karar verirse yanındayız" ifadeleriyle sürece destek verdi.