İran savaşında Türkiye ateş çemberinden nasıl çıktı?

ABD ve İran'ın mutabakat zaptında anlaşmaya varmasının ardından silah sesleri sussa da bölgede terör devleti İsrail'in Orta Doğu'daki işgalleri sürüyor. Bir yandan Gazze diğer yandan Lübnan'da bombardıman, ateşkese rağmen devam ederken Türkiye etrafındaki ateş çemberinden nasıl çıktı? ABD ve İran kalıcı anlaşmayı imzalamasıyla İsrail tek başına savaşacak mı? A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında Orta Doğu'daki savaş sahası canlı harita üzerinden analiz edilirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali değerlendirmelerde bulundu.