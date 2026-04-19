Hürmüz'de 48 saatlik kritik eşik! ABD petrol tankerlerine saldırabilir

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 19 saat sonra kapatmasının ardından Tahran-Washington hattındaki tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın kendilerine şantaj yapamayacağını vurgulamasının ardından Beyaz Saray'da üst düzey bir toplantı düzenlendi. Öte yandan Hürmüz'de ABD savaş uçaklarının hareketliliği yaşanırken Axios'un haberine göre Trump yönetiminin saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına konuk olan Mete Sohtaoğlu, sahadaki mevcut durumu değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sohtaoğlu tarafların Pakistan'da müzakere için bir araya geleceği ve masadan "Tamam ya da devam" kararının çıkacağını vurguladı. Mete Sohtaoğlu açıklamalarının devamında ABD'nin Hürmüz'de gölge filo olarak adlandırılan petrol tankerleri üzerinden bir operasyon yapabileceğine dikkat çekerek önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu belirtti.