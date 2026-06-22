ABD'li eski albaydan Türkiye'ye övgü! "Türk milleti beşeri gücün en somut örneği"

ABD'li emekli subay Douglas Macgregor, Türk askerine yönelik övgüleri ve Türkiye itirafı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, o sözler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Macgregor'un açıklamalarının muhteşem bir özet olduğunu vurgularken Trump'ın NATO Zirvesi için Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkat çekerek Trump'ın asıl amacının Netanyahu'ya gözdağı vermek olduğunu belirtti. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise Mcgregor'un itiraflarındaki Türk askerini dünyanın en güçlü ilk 5 askeri olarak nitelendirmesi ve Türk halkına yönelik vurgusunu ise "Mcgregor, İran ile Türkiye'yi karıştırmayın. Onlar aynı coğrafyada olsalar da çok farklı karakterlere sahip devletler diyor." şeklinde konuştu. Olçar ABD'li emekli albayın Türk halkının dayanıklı kararlı yapısına yönelik ifadelerini ise "Türk milleti beşeri gücün en somut örneği" değerlendirmesinde bulundu.