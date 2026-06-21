Hürmüz'de hayalet gemi trafiği! Petrol koridorunda gizemli hareketlilik

Hürmüz Boğazı'nda sinyallerini kapatarak ilerlediği öne sürülen gemiler ve enerji sevkiyatındaki belirsizlikler, bölgedeki gerilimi yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı. Gazeteci Kurtuluş Tayiz, boğazdaki "hayalet gemi" hareketliliğine dikkat çekerek geçişlerin sürdüğünü ancak trafiğin olağan seyrinin çok altında kaldığını belirtti. Stratejist-Yazar Murat Akan, İran'ın Hürmüz'ü bölgesel pazarlıklarda stratejik bir koz olarak kullandığını savunurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ise sinyal kapatan gemilerin enerji sevkiyatına ilişkin kritik ipuçları verdiğini ifade etti. ABD-İran hattında konuşulan 14 maddelik anlaşma iddiaları ve Hürmüz'deki gizemli trafik, Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek yeni bir sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.