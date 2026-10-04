Dünya kuru üzümünün yüzde 25'i Türkiye'den

Türkiye'nin üzüm bereketi tarladan sofraya uzanıyor. Manisa'da Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı tüm hızıyla sürerken bu yıl normal verim beklentisi öne çıkıyor. Türkiye, dünya kuru üzüm üretiminin yaklaşık dörtte birini karşılıyor ve ihracatta dünya lideri konumunda bulunuyor. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ise 100 yıllık bağ bozumu geleneği yaşatılıyor; toplanan üzümlerden bulamaç, pestil ve cevizli sucuk hazırlanıyor. Üzümün bağdan ihracata ve geleneksel lezzetlere uzanan yolculuğu A Haber'in “Özel Dosya” haberinde ekrana taşındı.