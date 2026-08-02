Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

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Giriş Tarihi:
02 Ağustos 2026 20:23
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.
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