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Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

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