Türkiye'nin dört bir yanında farklı ulaşım araçları! Patpat, 4x4, at ve eşekler iş başında

Türkiye'nin farklı bölgelerinde coğrafi koşullara ve yaşam biçimlerine göre birbirinden farklı ulaşım araçları kullanılıyor. Traktörler çiftçinin işini kolaylaştırırken, Karadeniz'de patpat olarak bilinen araçlar tarım ve taşımacılıkta üreticinin yardımına koşuyor. Zorlu arazilerde 4x4 araçlar, Anadolu'da atlar, dar sokaklarda ise eşekler ulaşım ve hizmette kullanılmaya devam ediyor. A Haber'in hazırladığı 'Özel Dosya', Türkiye'nin gelenekselden moderne uzanan ulaşım kültürünü ekranlara taşıdı.