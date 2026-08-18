Avrupa’yı kış korkusu sardı! Enerjide Hürmüz alarmı

Avrupa, yaz aylarında artan elektrik talebi ve yaklaşan kış öncesinde enerji arzı için kritik bir döneme girerken, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 55 seviyesinde bulunuyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rus gazına bağımlılığını azaltan Avrupa, LNG ithalatı ve alternatif tedarik kaynaklarına yönelirken, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji piyasalarındaki endişeyi daha da büyütüyor. A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, henüz alarm seviyesinde bir tablo olmadığını belirtirken, sert geçecek bir kışın Avrupa'yı ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.