Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde FETÖ'nün parmağı var mı?

Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gelişmelerin ardından, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin ailesinin başvurusu üzerine feth-i kabir kararı verildi. Denizolgun'un 36 saatlik sürecin ardından evinde ölü bulunması ve FETÖ'nün darbe girişiminden birkaç ay sonra hayatını kaybetmesi, suikast ve örgüt bağlantısı şüphelerini gündeme taşıdı. A Haber'e konuk olan Eray Güçlüer adli bilimler uzmanı kimliğiyle sürece ilişkin açıklamalarda bulunurken, Denizolgun'un ölümünün şüpheli olduğunu ve yapılacak incelemede toksik maddenin rastlanması durumunda ölüm raporunun çürütüleceğini belirtti. Güçlüer ayrıca alınacak saç örneğinin yıllar geçmesine rağmen gerçeği aydınlatabileceğini vurguladı.