Arakçi neden Rusya'ya gitti? NYT'den flaş iddia: Rusya savaşa dahil olacak

Pakistan'da kurulan müzakere masasının devrilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Putin ile görüşmesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Putin-Arakçi görüşmesi gündemdeki sıcaklığını korurken New York Times Gazetesi ise flaş bir iddia ortaya atarak Rusya'nın savaşa dahil olacağını ileri sürdü. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Rusya'nın savaşa katılma ihtimalini ve Arakçi-Putin görüşmesinde verilen mesajı değerlendirdi. Orallı, İran'ın Putin ile görüşmesinin ABD'ye yönelik güçlü bir anlam taşıdığını ve görüşmede uranyum meselesinin masaya yatırıldığını vurguladı.