CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Arakçi neden Rusya'ya gitti? NYT'den flaş iddia: Rusya savaşa dahil olacak

Pakistan'da kurulan müzakere masasının devrilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Putin ile görüşmesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Putin-Arakçi görüşmesi gündemdeki sıcaklığını korurken New York Times Gazetesi ise flaş bir iddia ortaya atarak Rusya'nın savaşa dahil olacağını ileri sürdü. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Akademisyen- Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Rusya'nın savaşa katılma ihtimalini ve Arakçi-Putin görüşmesinde verilen mesajı değerlendirdi. Orallı, İran'ın Putin ile görüşmesinin ABD'ye yönelik güçlü bir anlam taşıdığını ve görüşmede uranyum meselesinin masaya yatırıldığını vurguladı.

Sıradaki Videolar
Dünya Beyaz Saray’da kritik zirve
Gündem Ömer Çelik’ten uluslararası topluma çağrı
Özel Haber Hürmüz’de kirli oyun deşifre oldu! A Haber’de çarpıcı analiz
Dünya ABD'den ticari gemilere helikopterli baskın
Gündem Ankara’da kritik zirve sonuç verdi! Maden işçileri eylemi sona erdi

Gündemden Videolar

TOKİ’den milyonların yüzünü güldürecek dev adım
Yeniköy'de dümeni kilitlenen gemi karaya oturdu
Sivas'ta kene kabusu: 2024 yılının ilk ölümü gerçekleşti
CHP'de "kılıç artığı" gerilimi
Eski emniyet müdüründen 4 saat Gülistan Doku ifadesi!
Yeniköy açıklarında gemi arızası! Faciadan kıl payı dönüldü
Gaziantep'te bahis operasyonu: 81 gözaltı, 70 tutuklama