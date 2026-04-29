Tedesco Fenerbahçeli futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaştı. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi. Tesislerin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, 40 yaşındaki çalıştırıcı lehine tezahüratlarda bulundu. Duygusal anlar yaşadığı görülen Tedesco, kendisini bekleyen taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.