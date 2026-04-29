"Reçete Ağı" operasyonu: Para karşılığı randevu sattılar

İstanbul’da sağlık sistemini adeta bir örümcek ağı gibi saran, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu kirli bir yapılanma, emniyet güçlerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Özellikle kanser ve kronik hastalığı olan çaresiz hastaları hedef alan, devleti milyonlarca lira zarara uğratan 'Reçete Ağı' çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli yakalanırken, skandalın her bir detayı kan dondurdu. Milyonluk vurgunun adresi olan hastanelerde kurulan sinsi sistemin çarkları, polisin titiz takibiyle birer birer deşifre edildi.